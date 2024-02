Lotito considera la Lazio al completo, ma le ultime ore di calciomercato non escludono un colpo

Mentre i tifosi della Lazio chiedono a gran voce un colpo di mercato per rispondere alle altre big, il presidente Lotito sembra avere altre idee: «Abbiamo valutato attentamente se comprare qualcuno, ma non ha senso aggiungere tasselli, che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento». Il patron sembra chiudere ogni tipo di speranza di rinforzi, con Sarri che però spera ancora in una sorpresa mentre oggi pomeriggio proseguirà con le prove tattiche in vista del match con l'Atalanta.

Lazio, le parole di Lotito

Prosegue Lotito al nostro giornale: «Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions.

E turbare certe gerarchie è peggio. Anche il tecnico è d’accordo». Una considerazione vera, ma che non esclude un eventuale colpo di coda da parte dei biancocelesti anche perché la ricerca di un profilo, soprattutto un esterno, sta continuando.

Mercato: le ultime sui biancocelesti

Non è escluso infatti un nuovo tentativo per rinforzare le corsie esterne offensive, anche perché negli ultimi giorni sono arrivati dei no per Clarke dal Sunderland, per Whittaker dal Plymouth e prima ancora per Cambiaghi dall'Atalanta. Tre affondi che non ne escludono un quarto nelle ultime ore di mercato. Se per la prima squadra non arrivano novità, al contrario vanno registrati tre nuovi arrivi per la Primavera. Si tratta degli attaccanti Souleymane Kone - classe 2004 dal Sorrento e ieri già in campo con l'under 19 biancoceleste - e Vincenzo Di Gianni, 2006 del Gubbio. Preso dal Locri anche il terzino classe 2007 Rocco Di Venosa. Giusto rimpolpare le giovanili, ma adesso i tifosi chiedono i rinforzi per Sarri.