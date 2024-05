A Cannes 2024 il rito del tappeto rosso, al via la kermesse del cinema

Come da rituale si srotola il tappeto rosso sulla scalinata del Palais des Festivals per il festival di Cannes. La serata d'apertura vedrà molte star fra cui Meryl Streep, che riceve una Palma d'Oro alla carriera, e Greta Gerwig, presidente della giuria. La 77sima edizione del festival comunque si apre sotto un cielo carico di nubi: le rivelazioni del sito Mediapart che promette la pubblicazione di una lista di dieci nomi del cinema francese coinvolti in questioni di molestie sessuali, incluse persone che dovrebbero venire a Cannes; e poi, una minacca di sciopero. Un collettivo di lavoratori del cinema, "Sous les écrans la dèche", ha invitato tutti i dipendenti del festival e delle sue sezioni a "perturbare" gli eventi.