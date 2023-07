Lazio, Lotito spinge per Zakharyan, ma Sarri vuole Kamada: in poche ore la scelta

Ore calde, anzi bollenti per la campagna acquisti della Lazio. Lotito, fischiato dai tifosi alla presentazione della rosa ad Auronzo di Cadore, ha ribadito di mantenere la calma perché i rinforzi sono in arrivo: «Dovete avere pazienza. Noi rinforzeremo questa squadra e lo faremo benissimo. Stiamo lavorando per fare in maniera che questa squadra sia altamente competitiva e faccia meglio dello scorso anno. Prenderemo presto, anzi prestissimo, giocatori che saranno funzionali per la crescita del valore sportivo di questa squadra e con la stessa mentalità di questo gruppo».

Al momento l’obiettivo primario è il sostituto di Milinkovic. C’è la mezzala in cima alla lista dei rinforzi di Lotito, che più volte ha sottolineato di avere i nomi ben chiari in mente. Per chiari il patron intende addirittura che un colpo è praticamente chiuso e si tratta del giovane talento russo in scadenza nel 2024 con la Dinamo Mosca, Arsen Zakharyan. Il presidente biancoceleste ha già praticamente completato il suo acquisto a circa 11 milioni più bonus, ma adesso è Sarri a rallentare le operazioni, anche perché il tecnico preferirebbe un giocatore più esperto in vista della partecipazione in Champions League.

L’ex Eintracht potrebbe superare il talentino russo

Il patron resta convinto sulle potenzialità di Zakharyan, ma non può non prendere in considerazione le idee di Sarri. Per questo l’altro profilo in piena corsa è quello di Daichi, centrocampista giapponese classe 1996 in cerca di squadra dopo essersi svincolato dall’. Si tratta di una mezzala molto fisica, alto 1,84 m, e molto abile negli inserimenti visti i 16 gol dell’ultima stagione tra, Coppa di Germania () e soprattutto. Le ottime apparizioni europee sono il motivo principale che spinge il tecnico a scegliere Kamada, in passato seguito anche daLotito è pronto a mettere sul piatto quasi 5 milioni di euro più le commissioni e in tal modo l’ex Eintracht potrebbe superare in extremis il giovane Zakharyan. Sono attesi sviluppi già nelle prossime ore.