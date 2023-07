Calciomercato Roma, Pinto in Portogallo tra oggi e domani: prima il rinnovo di Dybala e le cessioni. Origi al West Ham sblocca Scamacca

Tiago Pinto è atteso in Portogallo tra oggi e domani: prima deve chiudere Shomurodov al Cagliari e Villar al Granada. In entrambi i casi siamo ai dettagli. E magari incontrare pure gli agenti di Dybala per il rinnovo e spazzare via quella clausola rescissoria che è valida ancora per pochi giorni ma che però onestamente fa meno paura adesso. Il gm vuole accontentare Mourinho e regalargli presto quel centravanti richiesto ma, soprattutto, necessario perché al momento c'è solo Belotti. La situazione Scamacca si potrebbe sbloccare presto visto che il West Ham ha messo nel mirino Origi del Milan (affare che si potrebbe chiudere tra gli 8 e i 10 milioni) e qualora riuscisse a chiudere questa soluzione aprirebbe al prestito con diritto di riscatto. Cosa che fino al momento non piaceva da quelle parti dopo l'investimento della scorsa estate. Occhio, però: l'affare si potrebbe chiudere anche con l'obbligo, legato alle presenze oppure alla qualificazione alla prossima Champions League. Infine Reynolds: rimane al Westerloo per 3,5 milioni più il 25% sulla futura rivendita. Ci siamo anche qui.

CIAO SABITZER

Poi c'è da pensare al centrocampista e quel "Buongiorno" di Sabitzer di qualche giorno fa su Instagram non ha portato all'indizio di mercato: l'austriaco del Bayern Monaco andrà al Borussia Dortmund. Ma la pista era un poco freddina da un paio di giorni, le attenzioni sono rivolte a Renato Sanches del Psg - in Giappone con la squadra di Luis Enrique a differenza di Wijnaldum e Paredes, anche loro accostati alla Roma - che comunque potrebbe prendere un aereo e volare in Algarve. Ormai la situazione sembra delineata, con il portoghese della scuderia di Mendes obiettivo principale. Sì, rimane Kamada in circolazione, un altro colpo a parametro zero, ma le caratteristiche del giapponese non convincono del tutto.