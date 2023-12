Lazio, Sarri col dubbione Luis Alberto-Kamada. Empoli senza Caputo: c'è l'ex Cancellieri

Si avvicina l'inizio della 17esima giornata di Serie A e tra le squadre che apriranno il turno ci sarà anche la Lazio. I biancocelesti scenderanno in campo alle 18:30 sul campo dell'Empoli per cercare subito di ripartire dopo l'ennesima sconfitta stagionale. Il ko con l'Inter ha allontanato ulteriormente il quarto posto, ma al contempo ha dato anche un segnale importante a Sarri, rimasto soddisfatto dell'atteggiamento proposto in campo dalla sua squadra, così come il ds Fabiani e lo stesso presidente Lotito.

Le ultime di formazione su Lazio ed Empoli

Al Castellani però non si potrà sbagliare, per questo Mau sta riflettendo sul miglior unidici possibile. Tra i pali toccherà a uno dei tanti ex di giornata, Provedel. Dinanzi a sé è previsto Marusic a destra e Pellegrini (in vantaggio su Hysaj) a sinistra, mentre in mezzo Patric intravede il ritorno dal 1' accanto a uno tra Casale e Gila. A centrocampo c'è il dubbio principale. Non tanto per la mezzala destra e la cabina di regia, dove sono favoriti Guendouzi e Rovella, ma perlopiù sulla mezzala sinistra dove Luis Alberto è tallonato da Kamada. Davanti invece difficilmente non si vedrà il terzetto con Felipe Anderson e Zaccagni esterni più Immobile punta centrale. In casa Empoli invece Andreazzoli non avendo Caputo si affiderà all'ex Cancellieri coadiuvato da Cambiaghi e Gyasi.

Probabili formazioni:

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Gyasi; Cancellieri. All.: Andreazzoli.

Indisponibili: Bereszynski, Pezzella, Caputo.

Diffidati: Cancellieri, Cacace, Gyasi, Grassi

Squalificati: -

