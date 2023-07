Lazio, poker alla Triestina: a segno Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Cancellieri

Terza amichevole, terza vittoria per la Lazio. I biancocelesti superano anche l’esame Triestina con quattro reti e di nuovo senza subirne nessuna. Luis Alberto sblocca il suo precampionato con un gol dei suoi. Immobile segna per la terza partita di fila, così come Zaccagni che si regala un gol di tacco. Chiude i conti Cancellieri con un gran colpo di testa. Sarri inizia ad alzare il minutaggio dei suoi calciatori e si gode la crescita in entrambe le fasi in attesa dell’ultima amichevole ad Auronzo contro l’NK Bravo.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, il Fulham su Hudson-Odoi. Roma, Sabitzer si allontana. Mbappé, maxi offerta dall'Arabia

Primo tempo deciso da Luis Alberto e Immobile

È ancora una Lazio dei titolari quella scelta da Sarri. Tra i pali spazio a Provedel. Come terzini ci sono di nuovo Lazzari e Marusic viste le condizioni precarie di Hysaj, mentre in mezzo tocca a Patric e Romagnoli. Confermato il terzetto mediano con Vecino, Cataldi e Luis Alberto, mentre davanti torna dal 1’ Zaccagni per completare il tridente con Pedro e Immobile. Ci vogliono sei minuti per vedere il match sbloccato e ci pensa Luis Alberto con destro al volo chirurgico che non lascia scampo all’ex Primavera biancoceleste Matosevic. La Lazio ci prova ancora con Immobile, Pedro e Vecino, ma senza trovare il raddoppio, mentre la Triestina rischia il pareggio con la punizione dal limite di Lescano sulla quale Provedel è attento. Il primo tempo rischia di chiudersi 1-0, ma Immobile non è d’accordo e al 42’ fa 2-0.

Scambio al limite col solito Pedro e gran destro all’angolino imprendibile per Matosevic. Terza gara di fila a segno per il capitano biancoceleste.

Zaccagni e Cancellieri chiudono la partita

Nel secondo tempo Sarri comincia ad alzare il minutaggio di alcuni calciatori visto che ne cambia solo cinque anziché tutta la squadra. Il tecnico fa rifiatare subito Provedel, Romagnoli, Vecino, Cataldi e Pedro, inserendo. Il copione non cambia, la Lazio spinge e al 57’ sigla il 3-0 con il colpo di tacco disu assist di Immobile. Giunti al 60’ Sarri gestisce anche Marusic, Luis Alberto e Zaccagni sostituendoli con Fares, Bertini e Cancellieri. Stesso discorso poco dopo per Patric e Immobile, con Ruggeri e Saná Fernandes al loro posto. I biancocelesti sfiorano il poker con Felipe Anderson che però si ferma al palo. Nel finale riposa anche Lazzari con l’ingresso di Dutu al suo posto, ultimo cambio visti Hysaj e Akpa Akpro non al top, e nel frattempo arriva pure il poker: cross di Fares e ottimo impatto di testa di. E qui finoscono le emozioni della sfida.