Lazio, tanti dubbi per Sarri: Zaccagni verso il rientro, da valutare Kamada

Ripresa con subito una buona notizia in casa Lazio. Dopo la settimana passata ai box, Marusic oggi pomeriggio si è rivisto in gruppo dando il via ai tanti rientri previsti in settimana. Oltre al montenegrino ce ne saranno sicuramente quattro, ovvero i nazionali Provedel, Lazzari e Hysaj (attesi entro mercoledì) e Kamada che invece domani già sarà a Formello, in una giornata in cui Sarri ha previsto una doppia seduta per iniziare a fare sul serio tatticamente in vista del match con la Salernitana.

Lazio, esami per gli infortunati: Zaccagni punta Salerno, Vecino verso il forfait

Kamada in arrivo e Vecino ai box

Dopo il derby non si scherzerà più, per questo da sabato l'imperativo sarà quello di fare più punti possibili fino alla fine del girone di andata, a partire dall'Arechi, dove si rischia un leggero allarme a centrocampo. Proprio il rientrante Kamada domani sarà valutato per i fastidi alla schiena che non gli hanno permesso di giocare la seconda partita col Giappone. Il numero 6 sarà chiamato a stringere i denti perché sabato pomeriggio sicuramente non ci sarà Luis Alberto per squalifica e salvo cambi di programma nemmeno Vecino, ancora ai box per la lesione rimediata al gluteo destro anche se sta migliorando.

Zaccagni verso il rientro. Patric non si allena

L'uruguaiano ad oggi è quello messo peggio anche perché Zaccagni stavolta mette nel mirino sul serio il rientro. Gli esami odierni hanno confermato i progressi del suo ginocchio e l'esterno sinistro entro giovedì riassaggerà il campo assieme ai compagni. Ottima notizia per Sarri soprattutto in ottica Celtic, il match che potrebbe già decretare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ma prima sarà opportuno mettere a referto una vittoria all'Arechi. Oggi la squadra ha svolto un lavoro diviso tra fase atletica e tecnico-tattica, con ancora molti giovani aggregati dalla Primavera. Tra le assenze inaspettate c'era Patric, ma lo spagnolo è previsto presto a disposizione (dovrebbe essersi trattato di un permesso).