Lazio, domani confronto con Tudor. Cinque biancocelesti in diffida contro l'Empoli

Sarà una seduta di ripresa, quella fissata per domani alle 12, molto differente rispetto alle altre in casa Lazio. I biancocelesti, crollati nel finale col Monza nonostante il vantaggio di Vecino all'83', vedono sempre più complicarsi la corsa Champions, ma ora Tudor pretenderà delle spiegazioni dopo il cambio di atteggiamento visto allo U-Power Stadium sabato e lo ha lasciato intendere nel post gara: «Il punto ce lo prendiamo, ma abbiamo faticato sia davanti che dietro e questo non mi è piaciuto. Sono molto triste e arrabbiato».

Lazio, domani la ripresa con confronto post Monza

Questo il pensiero del tecnico croato dopo il triplice fischio e che in seguito a un'analisi attenta della partita tra i riposi di ieri e oggi, domani riproporrà alla sua squadra. Inutile parlare a caldo a Monza, meglio ripartire con più calma con un confronto da domani per cercare nuovi stimoli in vista delle ultime tre partite stagionali e anche alcuni chiarimenti, in primis con la difesa, ma anche con Luis Alberto e Zaccagni dopo le reazioni esagerate alle sostituzioni, soprattutto quella del numero 20, uscito al 32' poiché a rischio espulsione secondo il tecnico.

Cinque diffidati con l'Empoli. Gila out

Per la prima volta Tudor si è trovato di fronte a un crollo mentale di una squadra che li affronta ciclicamente perciò cercherà di andare a fondo per cercarne le motivazioni. Dopodiché si comincerà a preparare tatticamente una partita con l'Empoli in cui il reparto arretrato sarà quello più attenzionato. Non solo per gli errori visti a Monza, ma anche perché considerando l'assenza di Gila per la lesione all'adduttore della coscia sinistra, Tudor avrà tutti e tre i centrali, Patric, Romagnoli e Casale, in diffida. A loro vanno aggiunti anche Vecino e Pedro. Non la situazione migliore considerando che dopo l'Empoli ci sarà la sfida con l'Inter campione d'Italia, penultimo step della corsa all'Europa.