Lazio, Luis Alberto: «Vedo la squadra più tranquilla. Senza Milinkovic servono acquisti a centrocampo»

Desto al volo dal limite e Lazio in vantaggio. Luis Alberto sblocca il suo precampionato con una magia delle sue contro la Triestina e nel finale commenta l'inizio di stagione in alto Veneto ai canali ufficiali del club biancoceleste: «Non c’è quella brillantezza dei momenti migliori, ma le gambe e il fisico stanno migliorando e pian piano vedo la squadra meglio. Se è un ritiro più facile ora che conosciamo Sarri? No, è duro come sempre (ride, ndr). Stiamo tanti giorni qui e sicuramente è buono per prepararci mentalmente».

Lazio, poker alla Triestina: a segno Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Cancellieri

Poi lo spagnolo dice la sua sull’annata in arrivo: «È vero che sarà un anno ancora più impegnativo, soprattutto con la Champions League dove troveremo squadre forti, ma per questo avremo la mentalità giusta. Vedo la squadra più tranquilla e questo è importante». Senza Milinkovic le responsabilità saranno maggiori, ma il Mago è sereno e come gli altri compagni di squadra attende rinforzi: «Non c’è Sergio, è vero, ma ci sono ancora Danilo (Cataldi, ndr), Toma (Basic, ndr), Vecino, io e Marcos Antonio.

Stiamo aspettando i nuovi acquisti che sicuramente arriveranno e ci daranno una mano per affrontare questa lunga stagione».

Ora l’obiettivo è solo crescere entro l’esordio ufficiale: «Fisicamente sto migliorando giorno dopo giorno, ma manca un mese per cominciare e dovremo dare ancora di più».