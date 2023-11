Lazio, Sarri aspetta Kamada e Zaccagni. Si ferma di nuovo Casale

Si comincia ad accelerare in ottica Salernitana. La Lazio conclude anche una doppia seduta tattica in vista della sfida di sabato con la quale tornerà in campo in Serie A dopo il pareggio del derby. Sarri ha già cominciato a caricare i suoi calciatori in vista di una partita in cui l'obbligo sarà quello di portare a casa i tre punti per tenere il passo nella corsa Champions che ora vede i biancocelesti a sole quattro lunghezze dal quarto posto occupato dal Napoli. Il Comandante ha chiesto la terza vittoria su tre all'Arechi e non ammetterà passi falsi.

Giorno dopo giorno Mau continua a recuperare i pezzi. Dalle Nazionali sono rientrati in gruppo subito sia Provedel che Lazzari, mentre Hysaj si rivedrà domani. Oggi a Formello c'era anche Kamada, ma ha svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni che in mattinata sono stati divisi per reparti mentre nel pomeriggio si sono riuniti per una partita tattica a campo ridotto. Il giapponese è a un passo dal ritorno con i compagni, così come Zaccagni.

Diverso invece il discorso di Vecino che al momento ancora non va considerato per Salerno. Rispetto a ieri si è rivisto Patric, ma non si è allenato Gila per qualche linea di febbre. Restando tra i centrali infine domattina andranno valutate le condizioni di Casale che oggi si è fermato di nuovo per un problema al solito adduttore destro.

Domani è previsto un solo allenamento nel pomeriggio.