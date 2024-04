Lazio, Tudor prova la formazione anti Roma: sale Kamada sulla trequarti, Immobile scalpita

Prima la conferenza stampa, poi la rifinitura, tra l’altro con un po’ di pretattica. Tudor pubblicamente non ha voluto alzare i toni, ma in privato ci tiene eccome al derby e ora comincia anche a capirne il peso per la città dove è arrivato ad allenare. Il tecnico sa che un eventuale risultato positivo potrà spostare i giudizi e anche l’asticella dell’entusiasmo, per questo motivo pretenderà il massimo dalla sua Lazio in un confronto che dirà molto sulle motivazioni del gruppo e anche sul prosieguo della corsa verso l’Europa, ad oggi complicata, ma ancora viva.

Lazio, ballottaggio Casale-Patric in difesa

In base a quanto emerso nella rifinitura pomeridiana di Formello è previsto sicuramente qualche cambio rispetto all’ultima sfida, anche perché sicuramente non ci sarà Zaccagni, uno dei tre indisponibili assieme a Provedel e Lazzari. In compenso in convocazione torneranno sia Pellegrini che Rovella, anche se non sono attesi dal 1’. Tra i pali spazio ancora al giovane Mandas, che esordì con tanto di clean sheet nel derby di Coppa Italia a gennaio scorso. In difesa Casale nonostante gli errori di Torino è in ballottaggio con Patric per completare il terzetto con Romagnoli e Gila.

Kamada sulla trequarti, Immobile ci prova

A centrocampo Marusic e Felipe Anderson sembrano indirizzati verso una chance sulle fasce, mentre Guendouzi e Vecino al momento sono entrambi in vantaggio su Cataldi. Sulla trequarti prende sempre più piede l’ipotesi Kamada, favorito su Pedro, mentre l’altro ruolo se lo contenderanno Luis Alberto e Isaksen. Il ballottaggio finale è il solito tra Immobile e Castellanos.

Entrambi finora si sono divisi la titolarità nelle due partite contro la Juventus. Tudor si prenderà ancora qualche ora per decidere, ma al momento sembra intenzionato a puntare sull’esperienza del capitano.

La probabile formazione

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Luis Alberto; Immobile. All.: Tudor.

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Zaccagni.

Diffidati: -

Squalificati: -