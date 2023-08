Lazio, ecco Kamada: il giapponese è arrivato a Roma. Domani le visite mediche

Dopo un lungo tira e molla, finalmente Daichi Kamada si appresta a diventare un nuovo calciatore della Lazio. L’ex Eintracht Francoforte nel tardo pomeriggio di oggi è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino. Si avvicina sempre di più la sua firma sul nuovo contratto in biancoceleste che lo porterà a percepire 3 milioni di euro l’anno, oltre i 4 pattuiti una volta messo nero su bianco. Il nazionale giapponese, svincolatosi lo scorso 30 giugno, intravede sempre di più la possibilità di approdare in Serie A e competere ancora in Champions League, uno degli obiettivi del suo entourage.

Lazio, Kamada arriva nella Capitale

Su Kamada (atterrato alle 17:45) c’erano tante squadre in corsa. In Italia è stato sondato soprattutto dalla Roma e dal Milan, ma la squadra che si è avvicinata di più è stato l’Atletico Madrid dalla Liga. La Lazio inizialmente sembrava aver mollato il suo profilo, ma dopo l’ultimo confronto tra Sarri e Lotito di lunedì sera sono ricominciati i discorsi con l’entourage fino alla fumata bianca ormai veramente a un passo.

Il giapponese domani mattina svolgerà le visite mediche al Paideia International Hospital alle 8.

Dopodiché potrà ufficializzare il suo passaggio alla Lazio e iniziare una nuova avventura della sua carriera.