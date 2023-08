Giovedì 3 Agosto 2023, 06:33

Tutto come preventivato ieri, se non fosse che Cairo al momento ha respinto anche l'ultima offerta da 20 milioni più di 2 di bonus per Ricci (sondato in alternativa Hjulmand) come vertice basso. Non c'è il terzo, ma ecco il doppio colpo: arigatò Kamada, Isaksen entro lunedì al massimo. Sterzata con il sinistro, primo rigore. Doppia finta e altro penalty, con ribattuta in gol. Sarebbe bastata quella notte di Midtjylland come bigliettino da visita con la Lazio per Isaksen. Eppure Gustav, non contento, ha colpito anche al ritorno all'Olimpico con un destro dal limite. Ora Sarri freme per abbracciare la sua nuova ala e si stanno limando gli ultimi dettagli con il Midtjylland: base di 10 milioni di euro più 2 di bonus e un quinquennale da 1,3 più bonus a stagione al giocatore. Il danese ha già tre partite ufficiali alle spalle in questo 2023/24 e oggi alle 19.30 salvo sorprese giocherà il ritorno del secondo turno preliminare di Conference League contro il Progrès Niederkorn. Nato il 19 aprile 2001 a Hjerk, nel nord della Danimarca, Isaksen ha il calcio nel sangue. Ultimo di quattro fratelli, è quello che fin da bambino dimostra il suo talento al padre Klaus. A 11 anni entra nell'academy del Midtjylland e da lì, a suon di presenze (139), gol (33) e assist (13) diventa imprescindibile cercando di emulare i suoi idoli Neymar e Ronaldinho. Nasce così la passione per l'uno contro uno e i dribbling, i suoi punti forti. Quando stacca si diverte a fare qualche canestro, ma non disdegna nemmeno una partita a scacchi e viaggiare assieme alla fidanzata Olivia, coetanea e calciatrice professionista. La Lazio pronta ad accoglierlo e chissà che non riesca a mantenere il suo numero 11 visto che Cancellieri è in uscita. L'Empoli infatti chiede il prestito con diritto di riscatto, ma Lotito vuole l'obbligo.

DOPPIO COLPO

Ecco Kamada, che mancherà un mese in Coppa d'Asia, ma già oggiin caso di qualificazione. Il giapponese secondo i piani del club avrà il difficile compito di non far rimpiangere Milinkovic, sempre che non finisca sulla mezzala sinistra vista la situazione di Luis Alberto. Lotito alzerà le commissioni e ora l'ex Eintracht intravede l'arrivo nella Capitale a differenza di Sow. Per questo si stanno valutando anche Cajuste del Reims e il solito Fazzini dell'Empoli che piace da tempo a Sarri. Il Comandante però sa che per affrontare una stagione importante come quella in arrivo con tanto di ritorno in Champions League sarà opportuno non mollare la difficile pista Zielinski. Per Lotito è però svanita da tempo, ma finché il polacco non trova l'accordo col Napoli c'è speranza. Resterebbe da chiudere solamente il terzino sinistro con Pellegrini e Mario Rui primi profili in lista.