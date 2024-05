I droni subacquei, come gli innovativi prototipi australiani Ghost Shark e americani Manta Ray, stanno rivoluzionando le tattiche di guerra sottomarina. Queste tecnologie all'avanguardia, attualmente in sviluppo, promettono di trasformare le strategie militari marittime. Guerra sottomarina, ecco come i droni degli abissi stanno cambiando le strategie militari: dal Ghost Shark e al Manta Ray