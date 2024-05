Domenica 12 Maggio 2024, 06:15

C'è ricascato, è scoppiato di nuovo il caso Luis Alberto. Fuori addirittura dai convocati per la sfida con l'Empoli per motivi tecnici – o disciplinari, fate voi – di oggi a pranzo. «Non si è allenato bene e il vento è cambiato, così ha deciso Tudor», fanno trapelare da Formello. In realtà, dopo il nervosismo di Monza, ci sarebbero state anche altre scintille, venerdì, fra il Mago e il tecnico croato.

E, come vi avevamo anticipato, dopo lo sfogo pubblico post-Salernitana, lo spagnolo non è mai tornato indietro sull'idea di dire addio a giugno. Da Doha continuano a pressarlo, il Siviglia sarebbe pronto a riportarlo a casa, stavolta con un affondo vero. Lotito non accetterà la risoluzione, servono almeno 10-15 milioni per il suo cartellino, con il 25% da riconoscere poi al Liverpool. Luis Alberto si prepara a un altro braccio di ferro, ma intanto decide anche la formazione della Lazio. Perché, con il numero 10 out, Zaccagni torna più avanzato sulla trequarti insieme a Felipe Anderson, liberando un posto sulla fascia per Lazzari sul lato destro. Marusic traslocato ancora sul versante mancino.

BALLOTTAGGI SCIOLTI

Finito il digiuno, Immobile viene confermato come centravanti titolare dal 1’: il gol di Monza lo pone in vantaggio per la seconda volta di fila sulla candidatura di Castellanos. A centrocampo avanti con il tandem Guendouzi-Kamada, partiranno dalla panchina le altre opzioni Cataldi, Rovella e il primo sostituto Vecino. Dietro riproposto Hysaj come braccetto di sinistra della linea a tre completata da Romagnoli al centro e da Patric dalla parte opposta, per trasformare agevolmente il 3-4-2-1 in 4-2-3-1. Casale tra le riserve, Gila tornerà solo con l'Inter il 19 maggio alle 18 a San Siro. Tra i pali Mandas, toccherà ancora a lui difendere la porta biancoceleste, fin quando Provedel non sarà guarito del tutto. Sperando non ci siano anche fra i pali nuovi casi o focolai in arrivo.