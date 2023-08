Martedì 8 Agosto 2023, 07:43 - Ultimo aggiornamento: 08:11

All'improvviso il portiere diventa una priorità. Dopo l'amichevole col Girona, Maximiano è rimasto in Spagna, dove l'Almeria lo ha convinto dopo aver trovato l'accordo con la Lazio a 9 milioni più bonus. Secondo l'idea iniziale i biancocelesti avrebbero voluto tenere tutto congelato fino all'accordo con Audero, ma il sorpasso dell'Inter (nonostante una proposta di 7 milioni) e la voglia dell'ex Granada di lasciare subito la Capitale hanno cambiato i piani. Una situazione di emergenza che ha scatenato un derby di Berlino per correre ai ripari. È partita infatti l'operazione di disturbo alla Fiorentina per Christensen dell'Hertha.

L'altro nome è Rönnow dell'Union. Il portiere ha per ora superato il regista, che resta comunque in cima alla lista dei rinforzi con un obiettivo principale: Ricci. Per Juric - che in amichevole lo ha utilizzato trequartista - il Torino può sacrificarlo. L'ex Empoli dal canto suo ha manifestato la voglia di passare agli ordini di Sarri. Il Comandante lo chiede da tempo, anche se il rammarico è quello di non averlo acquistato lo scorso anno per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni. Il tecnico dalla villa all'Olgiata continua a premere per il suo pupillo, convinto che un investimento oltre i 20 milioni per un classe 2001 sia più che giustificato. Il patron ha promesso un altro tentativo, ma non oltre i 25 milioni o inserendo Cancellieri come contropartita, altrimenti si virerà su altro, non Vranckx. Come terzino sinistro invece Pellegrini resta in pole, anche perché Sarri lo riabbraccerebbe volentieri, ma la Lazio chiede un altro prestito con partecipazione all'ingaggio da parte della Juventus. Attenzione però a Mario Rui dopo la fumata grigia per il rinnovo col Napoli.

Con la giusta offerta il campione d'Italia potrebbe accettare, ma poi servirà il via libera di De Laurentiis. La certezza è Isaksen. L'esterno, abituato alla pace di Midtjylland, si è ritrovato catapultato in un altro mondo fin dallo sbarco a Fiumicino, dove ad attenderlo c'erano oltre cento tifosi. Ieri il talento danese dopo le visite al Paideia International Hospital e le prove sotto sforzo all'Isokinetic ha visitato il centro sportivo di Formello con i suoi agenti, assieme ai quali tornerà oggi per firmare un quinquennale a 1,3 milioni a salire più bonus. Ora non resta che attendere la ripresa degli allenamenti per mettersi a disposizione di Sarri, dimostrando fin da subito che l'investimento da 17 milioni fatto da Lotito è stata la scelta giusta. Ieri gli unici ad allenarsi sono stati Kamada, che oggi partirà per la Germania, e gli acciaccati Pedro (che ha svolto degli accertamenti alla caviglia), Hysaj e Marcos Antonio, quest'oggi atteso dagli esami strumentali alla coscia destra dopo il fastidio accusato nei giorni scorsi. Per Romagnoli invece semplice controllo dopo i sintomi influenzali degli ultimi giorni. Domani si ripartirà in mattinata con i test cardiopolmonari e di forza, mentre nel pomeriggio ci sarà l'allenamento.