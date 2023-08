Calciomercato Lazio, rebus portiere: occhi in Bundesliga per sostituire Maximiano

Dopo la prima parte di visite nella giornata di ieri e un'ultima oggi, Gustav Isaksen ha firmato il contratto con la Lazio e ora è arrivata anche l’ufficialità. L’esterno danese, pagato da Lotito 17 milioni di euro, si legherà al club biancoceleste per cinque anni con un ingaggio di 1,3 milioni a salire più bonus. A comunicare ufficialmente l’approdo dell’ex Midtjylland in biancoceleste è stata la società stessa sui suoi profili social: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti sportivi del calciatore Gustav Tang Isaksen proveniente dal Football Club Midtjylland». Il danese ha scelto la maglia numero 18.

Calciomercato ultime notizie oggi: Osimhen, maxi offerta del Napoli per il rinnovo. Lazio, ufficiale Isaksen

Lazio, Maximiano vuole subito l'Almeria e intanto l'Inter si accorda con Audero

Archiviato così il terzo colpo estivo, all’improvviso irrompe un nuovo profilo da acquistare al più presto, prima del regista e del terzino sinistro, e si tratta del portiere. Ieri infatti l’Inter ha superato i biancocelesti nella corsa ad Audero, nonostante l’offerta di Lotito fosse quella di un trasferimento definitivo a 7 milioni anziché un prestito con riscatto a 6,5 come proposto dai nerazzurri. La volontà del blucerchiato è stata fondamentale, ma ora a scatenare l’emergenza c’è anche quella di Maximiano, che insiste per firmare subito con l'Almeria, già in accordo con la Lazio con un’offerta oltre i 9 milioni considerando anche i bonus.

Tentativo per Christensen, sondato Rönnow

Audero era da tempo l’unico richiesto dae il suo staff per prendere il posto di Maximiano. Ora, poichénon hanno mai convinto del tutto, il club si ritrova a dover trovare nel minor tempo possibile un sostituto dell'ex Granada. Per questo motivo ha subito sondato il terreno con l’entourage di Isaksen per cercare un’operazione di disturbo con laperdell’. L’altro nome in fase di valutazione è quello didell’altra squadra di Berlino, l’. Si è vociferato anche dello svincolato, ma non sarebbe un'opzione al momento.Le prossime ore potrebbero già essere decisive e il quarto colpo estivo della Lazio potrebbe essere proprio il vice Provedel.