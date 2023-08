Giovedì 3 Agosto 2023, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 12:29

Giusto per non farsi mancare nulla, adesso oltre a cercare di accelerare i tempi sul mercato c’è da risolvere la grana Luis Alberto per la Lazio. Lo spagnolo stavolta secondo la società l’ha fatta grossa e ora è davvero in bilico la sua permanenza in biancoceleste. Dopo lo sfogo durante il ritiro di Auronzo di Cadore, il Mago ieri non è proprio partito con la squadra per la mini tournée all’estero tra Inghilterra e Spagna e oggi a Formello si decide il suo futuro. Il numero 10 e i suoi agenti infatti si trovano nel centro sportivo e assieme a Fabiani, il vero equilibratore della vicenda, proveranno a trovare un punto di incontro.

Stando a ciò che fa trapelare la Lazio, Luis Alberto sta recriminando per un bonus da circa 140mila euro dovuto a vecchi accordi che non gli è stato ancora pagato. Secondo l’agenzia che cura gli interessi del calciatore invece, la You First, si tratta di un bonus individuale doppio rispetto a quanto percepito con i premi di squadra in caso di Champions League poi raggiunti. Il tutto inserito nel prolungamento da 4 milioni abbondanti sino al 2027 per venire incontro alle esigenze di bilancio della Lazio, ma che tuttora non è stato firmato poiché sono cambiate alcune carte in tavola rispetto ai paletti fissati inizialmente.

Sarri e compagni delusi: va presa una decisione

Dove sta la ragione? Spesso e volentieri in queste situazioni sta nel mezzo ed è questo che sta cercando di far capire Fabiani alle due parti chiamate in causa:e Luis. Mettere sul mercato adesso lo spagnolo sarebbe un danno importante per, che però stavolta è rimasto molto deluso dall’atteggiamento del calciatore, sparito fino alla partenza di ieri senza nemmeno una chiamata. Il tecnico ci aveva messo la faccia in ritiro per lui, per questo si è sentito mancare di rispetto, così come i compagni, che cominciano a essere stanchi di questi atteggiamenti da un calciatore che per militanza dovrebbe essere un leader. La sensazione è che la carica di vice capitano resterà solo virtuale, ma ora quello che conta è trovare una soluzione a un altro mal di pancia di Luis. O in un modo, o nell'altro.