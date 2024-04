Lazio, che gaffe di Isaksen con il tifoso: «Forza Roma? Sempre»

Incontrare i tifosi è sempre un'occasione importante per i calciatori che possono legare con l'ambiente respirando da vicino l'atmosfera della città. Spesso, però, questi inccontri rappresentano dei pericoli perché dall'altra parte potrebbe nascondersi un tifoso avversario. Questo è quello che è successo a Gustav Isaksen che nei giorni scorsi è stato ripreso da due giovani ragazzi nelle vie del centro di Roma. L'islandese, che non è sceso in campo nella trasferta della Lazio a Genova, è stato raggirato a causa del suo italiano non ancora perfetto, con la gaffe che è diventata subito virale.

Lazio, Luis Alberto segna con il Genoa ma l'esultanza sorprende tutti: cosa è successo

La risposta di Isaksen al tifoso

Nel video pubblicato su Instagram, il calciatore islandese è immortalato sorridente mentre si fa riprendere dai due che chiedono un saluto ai tifosi della Lazio. Lui, con un pollice alzato e un sorriso a trentadue denti, no si aspetta ciò che succede dopo. Uno dei due autori del video, infatti, gli dice «Forza Roma» con Isaksen che ribatte: «Sempre».

Una risposta che ha fatto il giro del web scatenando l'ironia dei tifosi, soprattutto quelli giallorossi.