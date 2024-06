Elezioni, Schlein a Frosinone lancia la volata ai candidati dem. «Dalla Ciociaria il riscatto per tornare a governare»

L'INTERVENTO

«Dalla Ciociaria può partire il riscatto per riconquistare la Regione Lazio e per tornare a governare l'Italia. Per questo chiedo il pieno sostegno ai nostri candidati a sindaco nei centri che andranno al voto in questa provincia».È stato uno dei passaggi sottolineati ieri dalla leader del Partito democratico, Elly Schlein, dal palco di piazza Cervini, nel capoluogo. Chiaro il riferimento alla contesa di Cassino, dove l'uscente Enzo Salera punta al bis di mandati, e di Veroli, le due città dove è previsto l'eventuale ballottaggio in caso di mancata elezione al primo turno.Il suo arrivo a Frosinone era stato annunciato il giorno prima e ad attenderla c'erano oltre duecento persone tra militanti dem, iscritti e simpatizzanti dell'area progressista. Erano presenti i big locali del partito: da Francesco De Angelis, presidente del Pd nel Lazio, alla consigliera regionale Sara Battisti fino al segretario provinciale Luca Fantini. C'erano anche l'ex senatore Francesco Scalia, sindaci e consiglieri comunali.Trentacinque minuti circa è durato l'intervento di Schlein, giunta in Ciociaria per una tappa del tour in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, ormai alle porte. Con lei anche l'aspirante eurodeputato Marco Tarquinio.È stata un'occasione per toccare i temi caldi di questa lunga e intensa campagna elettorale, dal lavoro alla sanità, e per lanciare frecciate agli avversari di centrodestra.«È un piacere per me tornare a Frosinone - ha detto la segretaria del Pd -. È una piazza importante perché anche qui si sentono gli effetti di un anno e mezzo di governo Meloni, con i tagli alla sanità pubblica e con questa insistenza nell'affossare una nostra proposta fondamentale, che è quella per il salario minimo. Sotto i nove euro all'ora non è lavoro, è sfruttamento e purtroppo è una realtà che riguarda tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori italiani. In Germania ad esempio, dove è stato approvato, i risultati sull'occupazione sono positivi».Schlein ha poi aggiunto: «Noi insistiamo con la raccolta firme per il salario minimo e con la legge che il Partito democratico ha presentato, a mia prima firma, per chiedere più risorse per la sanità pubblica e per sbloccare le assunzioni: non è giusto dover aspettare fino a un anno e mezzo per un esame, una gastroscopia o una mammografia». Poi un passaggio sulla forte polemica a distanza con la Lega dopo le parole del senatore Borghi che due giorni fa, parlando del capitolo Europa, aveva evocato le dimissioni del capo dello Stato: «Non si era mai visto un attacco frontale così diretto al presidente della Repubblica nel giorno del 2 giugno» ha commentato la leader del Pd.Così Fantini a conclusione della giornata: «La sua presenza rappresenta per noi il miglior impulso per gli ultimi giorni di campagna elettorale». «Ringrazio i cittadini arrivati con entusiasmo per ascoltare le nostre proposte sull'Europa. Da questa piazza una risposta incredibile» ha aggiunto Battisti. Nei giorni scorsi, per il rush finale della propaganda, erano scesi in Ciociaria i leader di Forza Italia e Lega, rispettivamente i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il primo ad Anagni e il secondo a Cassino.