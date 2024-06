Frosinone, scritte contro la Lega sulla serranda del circolo di Alatri. Abbruzzese. «Gesto grave». Parte la denuncia

"Fascisti di m...". È la scritta fatta trovare sulla saracinesca del circolo di Alatri della Lega, sede del comitato elettorale del candidato alle elezioni europee Mario Abbruzzese, già presidente del Consiglio regionale del Lazio ai tempi della giunta di Renata Polverini e già in corsa alle Politiche del 2018 per un banco a Montecitorio. È stata vergata l'altra notte da ignoti con una bomboletta spray di vernice nera.

È la seconda volta nel giro di poco tempo che l'esponente della Lega si trova di fronte a un episodio del genere: nelle settimane scorse, infatti, a Roma erano stati imbrattati alcuni manifesti elettorali con il suo nome.

«Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri del comando provinciale di Frosinone perché queste cose vanno segnalate - ha spiegato Abbruzzese -. Sicuramente le immagini della videosorveglianza saranno utili alle forze dell'ordine. Ma al tempo stesso riteniamo incomprensibile questo genere di comportamenti in un momento così delicato della nostra vita politica, sociale ed economica». La scoperta è stata fatta ieri mattina, poco prima dell'apertura del comitato.

«Un atto vandalico che lascia un'ombra su questa campagna elettorale - aggiunge il candidato a uno scranno nell'assemblea di Strasburgo -.

Siamo nel 2024 e non sono accettabili espressioni del genere. Stiamo lavorando a un'Europa unita e che tuteli le peculiarità dei singoli. Non può che esserci una dura condanna per un gesto tanto grave e per un'espressione così forte che va ad insultare non un singolo candidato, ma una intera società». Per Abbruzzese parlare oggi di fascismo «catapulta in un mondo che fortunatamente non esiste più», significa far riferimento a «qualcosa che è superata dalla storia».

L'INIZIATIVA

Il partito, intanto, è pronto a organizzare una sorta di manifestazione proprio davanti al circolo di Alatri preso di mira: un'iniziativa per prendere le distanze da quanto avvenuto l'altra notte e per ribadire con forza i valori di democrazia, libertà di espressione e rispetto di tutte le opinioni. Dovrebbe tenersi domani sera, almeno è quanto preannunciato. L'orario è ancora da definire. All'appuntamento è prevista anche la partecipazione dei rappresentanti provinciali del Carroccio.«La politica - ha concluso Abbruzzese - ha l'obbligo di comprendere il malcontento e capirne le motivazioni per rimuoverle. Ma qui siamo in presenza di una campagna d'odio ingiustificata. Siamo una Repubblica democratica e costituzionale».