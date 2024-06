Ecco l'incontro Lazio-Tudor: è il momento della verità sul futuro

Un nuovo incontro vero ci sarà, prima di oggi non c'è mai stato. Eccolo. Tudor è appena tornato oggi da Spalato nella Capitale per un faccia a faccia che si consumerà stasera con la società, dopo una settimana di rumors fuori controllo. Faccia a faccia fra Tudor, Fabiani e Lotito per fare un punto e capire se le strade potranno continuare insieme per il prossimo anno. La situazione è delicata, il mister vuole essere assecondato sul mercato. Al club invece non sono piaciute le voci di flirt con altre società che lo corteggiano. È il momento della verità, ci siamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA