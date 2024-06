Martedì 4 Giugno 2024, 07:06

Rapper pestato in piazza a Piedimonte San Germano, il quadro indiziario per i cinque giovani arrestati non è mutato e la linea di difesa durante l’interrogatorio di garanzia non ha convinto il Gip: confermata, per tutti, la misura cautelare in carcere. A pronunciarsi, ieri mattina, è stato il Gip del tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, lo stesso magistrato che il 24 maggio scorso ha firmato la custodia cautelare in carcere, con l’ipotesi di reato di tentato omicidio per: Noemi Pellegrino 29 anni (assistita dagli avvocati Ernesto Cassone e Antonella Nardone); i fratelli Niccolò Cioffi 24 anni e Lorenzo Cioffi, 20 anni (assistiti dagli avvocati Gianralo Corsetti e Raffaele Iannotta); Otello De Luca, 25 anni (assistito dagli avvocati Luca Scipione e Miria Pacitto e Andrea Pagliarella); Davide Nappa, 25 anni (assistito dall’avvocato Pietro Andolfi). Tutti la settimana scorsa erano stati ascoltati nel corso dell’interrogatorio di garanzia e tutti, tranne De Luca, avevano spiegato le loro ragioni al giudice, rimettendo all’attenzione del magistrato un quadro totalmente diverso da quello delineato dalla polizia.

L’ACCUSA

L’accusa ipotizza un pestaggio del branco al termine di una breve relazione tra la vittima, il rapper 24enne di Cassino, e l’unica donna finita in carcere. Un agguato organizzato via social e concretizzatosi nella tarda serata del 9 maggio in piazza Municipio a Piedimonte San Germano quando, alcuni componenti del gruppo dei cinque, avrebbe colpito la vittima con chiavi inglesi e bastone di ferro causandogli ferite alla testa e al volto che avrebbero potuto causargli anche la morte, da qui l’accusa di tentato omicidio. I fratelli Cioffi, però, hanno negato tutto e chiarito che non c’era alcun risentimento di tipo “passionale” o vendetta, ma che le acredini con il 24enne sarebbero state di vecchia data per una canzone messa in rete e che, soprattutto, quello doveva essere un semplice “chiarimento”, richiesto dalla vittima, poi degenerato e che loro si sono solo difesi. Lo stesso avevano fatto gli altri ragazzi che hanno deciso di parlare. Ma al Gip non è bastato ed ritenuto che allo stato il quadro indiziario è tale da giustificare la detenzione in carcere per cinque ragazzi.

IL SESTO UOMO

Oltre ai cinque che in qualche modo, per l’accusa, avrebbero concorso al presunto tentato omicidio, la settimana scorsa sono scattati gli arresti domiciliari anche per un sesto giovane: Mario Alberigo 29enne di Cassino (assistito dall’avvocato Emanuele Carbone). Era stato indagato per violenza privata ed era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con l’applicazione del braccialetto elettronico. Provvedimento che, però, lui ha rifiutato e, dunque, sono scattati i domiciliari. Ora con il provvedimento di rigetto della revoca o sostituzione della misura tutte le difese si rivolgeranno al tribunale del Riesame, davanti al quale porteranno i vari elementi che ritengono possano cambiare il quadro indiziario, tra tutti il video della liste in piazza ripreso dalla telecamera del sistema di sicurezza. A dare impulso alle indagini era stata la denuncia del 24 enne che agli investigatori aveva raccontato anche il clima d’indifferenza che c’era in piazza la sera del 9 maggio: «Tutti guardavano, nessuno mi ha aiutato».