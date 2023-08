Lazio, sfuma Bonucci: va all'Union Berlino. Visite mediche per il portiere Mandas

Si preannuncia un finale di mercato con un’ultima sorpresa per la Lazio. Lotito negli ultimi due giorni ha aggiunto altri due rinforzi alla rosa e ora è pronto ad accelerare per l’ultimo che chiuderebbe in bellezza una campagna acquisti molto importante: «Ho costruito una Ferrari - ha detto il presidente biancoceleste - e ora deve parlare il campo. Ho già speso 100 milioni per i rinforzi fra cartellini, commissioni e stipendi, senza la seconda rata di Milinkovic che entrerà tra un anno. E il mercato non è ancora finito…». Non si vuole fermare il patron, che oggi chiuderà la questione Guendouzi e due giorni fa si è assicurato il talento greco Christos Mandas.

Calciomercato ultime notizie oggi: Milan, frenata per Taremi. Ansu Fati al Brighton. Bonucci, niente Lazio: va all'Union Berlin

Lazio, dopo Guendouzi anche Mandas fa le visite mediche

Stamani il portierino dell’OFI Creta si è presentato per svolgere le visite mediche di rito con la Lazio, club col quale ha firmato un contratto di cinque anni e dove resterà fin da subito. Niente prestito annuale alla sua ex squadra. Il promettente Christos sarà il terzo dietro Provedel e Sepe, puntando a scalare le gerarchie già dalla prossima stagione. È costato circa 1 milione, ma l’OFI Creta ha mantenuto anche il 10% sull’eventuale futura rivendita che farà la Lazio.

Salvo cambi di programma Mandas già da oggi è atteso in gruppo per il primo allenamento in biancoceleste.

Sfuma Bonucci: va all'Union Berlino

Dopo le visite di ieri al Paideia International Hospital, oggi Guendouzi ha completato l’iter con quelle sotto sforzo all’Isokinetic. Dopodiché passerà alla firma sul contratto quinquennale dopo l’incontro tra il club e gli agenti. Archiviato il 7° e l’8° colpo, Lotito voleva chiudere in bellezza col 9°, che aveva un nome e un cognome ormai chiari da tempo: Leonardo. L’ex capitano dellavoleva solamente la Lazio, ma il presidente non è riuscito a convincere Sarri, intenzionato a non compromettere gli equilibri della seconda miglior difesa della passata stagione. L'ormai ex capitano bianconero non vestirà quindi biancoceleste ma volerà in Bundesliga, dove ad attenderlo c'è l'Union Berlino.