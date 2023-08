Lazio, attesa per Guendouzi: con lui centrocampo super

La Lazio, e i tifosi, sono in attesa degli ultimi colpi di mercato. Lotito si sta muovendo per chiudere la trattativa per Guendouzi , centrocampista del Marsiglia e pallino di Sarri che non vede l'ora di accoglierlo a Formello dove, ieri, ha già fatto le presentazioni Sepe. Intanto il tecnico fa quadrato col suo gruppo collaudato per ottenere la prima vittoria nell' esordio casalingo col Genoa di Gilardino