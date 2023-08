Lazio, Guendouzi atteso per le visite, ma va risolto il nodo delle commissioni. Sarri: «Ci darà energia»

Difficile trovare qualcosa di positivo dopo il secondo ko di fila in campionato, ma Sarri ci ha comunque provato: «Dal punto di vista mentale - ha detto in conferenza stampa - abbiamo fatto un passo in avanti enorme. Ci è mancato il guizzo degli attaccanti, il risultato mi sembra bugiardo. Loro hanno fatto una barricata stile anni 70». Eppure l’unica certezza è che la Lazio dopo due giornate di Serie A è ancora ferma a 0 punti nonostante abbia affrontato due avversari semplici sulla carta come Lecce e Genoa, mentre ora arriveranno gli impegni con Napoli e Juventus.

Lazio, Guendouzi atteso presto a Roma, ma c'è il solito nodo commissioni

Una partenza horror resa leggermente meno pesante dall’arrivo imminente di Matteo Guendouzi. Lotito ieri ha trovato l’intesa col Marsiglia rendendo molto più accessibili i bonus da 5 milioni da accostare ai 13 di quota fissa, con i francesi che hanno anche mantenuto il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Sarri su Guendouzi: «Ha caratteristiche che ci mancano in rosa»

Quest’ultimo in base all’accordo trovato con l’entourage firmerà un contratto quinquennale a 2,2 milioni di ingaggio, ma con bonus che lo porteranno facilmente a guadagnarne oltre 2,6. Un epilogo che però, come al solito, dovrà passare per l’ostacolo commissioni.Nelle prossime ore infatti asono attesi gli agenti che hanno seguito la trattativa, con i quali Lotito dovrà trovare un ulteriore accordo economico. Dopodiché ci sarà la firma di Guendouzi, un colpo importante e soprattutto unico per le caratteristiche per la rosa della Lazio secondo Sarri: «È centrocampista di grande carica nervosa e mentale. Non è un fine palleggiatore, ma è uno con un profilo che noi non abbiamo ancora in rosa. Vediamo se riuscirà a trasmettere la sua energia ai compagni, ma non so quanto può incidere un singolo nella mentalità di un gruppo».