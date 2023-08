Lazio, contro il Genoa il club ricorderà D'Amico. Marusic: «Faremo di tutto per vincere». Riparte la campagna abbonamenti

Si avvicina la seconda gara ufficiale della stagione per la Lazio. Dopo il ko all'esordio, i biancocelesti avranno l'imperativo di ripartire facendo tre punti contro il Genoa di Alberto Gilardino. In assenza di Sarri, la presentazione del match è toccata ad Adam Marusic: «Faremo di tutto per conquistare i tre punti davanti ai nostri tifosi - ha detto il terzino ai canali del club - mentre a Lecce non siamo stati concentrati nei cinque minuti passati tra i loro due gol. Ci sarà di insegnamento». Parla da leader il montenegrino, inutilizzato solo in 5 occasioni con Sarri: «Il mister mi ha aiutato tanto. Questo è il mio settimo campionato qui e darò tutto per questa maglia». Il Genoa lo esalta poiché è la sua vittima preferita in Serie A assieme al Parma (2 reti): «Spero che il gol arrivi presto, ma la cosa più importante è aiutare la Lazio a vincere».

Lazio-Genoa dedicata a D'Amico. Domani riparte la campagna abbonamenti

Marusic ci spera fin da oggi, in una gara importante anche perché il club ha deciso di dedicarla a Vincenzo D'Amico, campione d'Italia nel 1974 scomparso lo scorso 1 luglio. Nel prepartita infatti verrà consegnata a bordocampo una teca con una maglia personalizzata alla famiglia nel "Golden Boy", con le immagini che verranno trasmesse anche dai maxischermi dello stadio Olimpico. Il tutto anticipato dal cantante (e tifoso biancoceleste) Toni Malco che col pianoforte sotto la Nord intonerà l’inno "Vola Lazio Vola". Da domani alle 16 invece verrà riaperta la campagna abbonamenti "Essere Laziali", arrivata attorno a 28.700 tessere, a una manciata dal record dell’era Lotito (28.731).

L’obiettivo resta 30mila e la sensazione della società è che per la prima volta dal 2004 ci si possa arrivare.