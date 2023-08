Lazio, fatta per Guendouzi: ecco il settimo acquisto dell'estate

Sarri aveva chiesto uno sforzo in più sul mercato dopo il ko di Lecce per puntellare il centrocampo e sarà accontentato. La Lazio infatti sta chiudendo il settimo colpo della campagna acquisti estiva e si tratterà di Matteo Guendouzi. Le difficoltà sulla linea mediana hanno spinto la società ad ascoltare le richieste del tecnico e ad anticipare il nuovo acquisto a prescindere dall’eventuale partenza di Marcos Antonio.

Lazio, fatta per Guendouzi

Lazio, fatta per Guendouzi: sarà il settimo acquisto dell’estate. Inizialmente il club era convinto di attendere le uscite per chiudere altre entrate. Lo stallo della trattativa con il Paok Salonicco per Marcos Antonio invece ha cambiato le carte in tavola.

Lazio, attesa per Guendouzi: con lui centrocampo super

Per evitare ulteriori ritardi, Lotito ha intensificato i contatti con il Marsiglia per regalare a Sarri il tanto richiesto centrocampista di gamba per chiudere una volta per tutte i discorsi. Fino a ieri i francesi chiedevano una maggiore accessibilità ai 5 milioni di bonus proposti insieme ai 13 fissi nell’offerta formulata dalla Lazio.

In principio Lotito sembrava tentennare, ma la pressione di un club di Premier League per Guendouzi ha permesso la chiusura dell’operazione tra la tarda serata di ieri e soprattutto stamattina.