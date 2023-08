Lazio, non solo Guendouzi: si pensa a un altro colpo in difesa, con Bonucci in pole

Per un colpo che è in arrivo, ce n’è un altro che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni. La Lazio ha praticamente chiuso la trattativa per Guendouzi. Il francese arriverà in prestito oneroso (1 milione) dal Marsiglia, con obbligo di riscatto fissato a 12, più altri 5 milioni di bonus facilmente accessibili. L’OM ha ottenuto ciò che voleva, conservando anche il 10% della futura rivendita (mentre l’attuale 15% della cessione spetterà all’Arsenal). Il mediano francese di origini marocchine però potrebbe non essere l’ultimo rinforzo estivo.

Lazio, si ragiona su un ultimo rinforzo: occhi su Bonucci

Da tempo infatti si parla della possibilità che un veterano come Bonucci possa arrivare a Formello. Lotito sta spingendo molto a tal proposito, anche per trasmettere una certa mentalità al gruppo con l’arrivo di partite importanti come quelle di Champions League. Sarri non è ancora convinto in tutto e per tutto del possibile approdo del centrale campione d’Europa con l’Italia, ma con il passare dei giorni ha manifestato una certa apertura dopo aver sbarrato la strada all’altro desiderio di Lotito, Lloris.

Oltre Gila potrebbe fargli spazio anche Patric

Il patron ha trovato da tempo l’accordo con l’agente del centrale,, col quale ha anche un ottimo rapporto. Stesso discorso con la, che sarebbe anche disposta a pagare una parte dell’ingaggio. Il difensore ha messo la Lazio in cima alle sue preferenze pure per avvicinarsi a casa (è di Viterbo) e per questo sta temporeggiando con gli altri club. Oltre all’infatti, l’ex capitano bianconero ha messo in stand-by anche ilperché attende un segnale dalla Lazio (ci riflette anche la). Il club biancoceleste per un’ultima entrata però dovrebbe prima far spazio in difesa, ma viste le difficoltà a piazzare, improvvisamente è spuntata la possibilità di una partenza per, finito nel mirino delche sta cedendoall’. Gli spagnoli però sono interessati anche adella Fiorentina.E Bonucci resta in attesa.