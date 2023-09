Lazio, ancora assenti Pedro e Vecino. Fares ufficiale al Brescia, al posto di Pellegrini c'è Kamenovic

Archiviato anche il secondo allenamento di questa prima settimana di sosta in casa Lazio. Nonostante le otto assenze dovute agli impegni delle Nazionali, Sarri continua a premere sulla tattica e oggi per schierare due 4-3-3 contrapposti ha chiamato ben sette ragazzi della Primavera, tra i quali anche il capitano Ruggeri e l’esterno Saná Fernandes, che il Comandante conosce molto bene avendoli tenuti per entrambi i ritiri estivi (Auronzo ed estero). Rispetto a ieri il tecnico non ha avuto a disposizione di nuovo tre calciatori, con una novità tra coloro che sono rimasti ai box.

Lazio, Lotito: «Eravamo una cenerentola, ora siamo un punto di arrivo. Stadio? Flaminio una delle ipotesi»

Tre assenti e un’ufficialità: Fares va in prestito al Brescia

Un’assenza di ieri, ovvero quella di Fares, rimarrà tale visto che è ufficiale il suo passaggio al Brescia: «La S.S. Lazio – si legge sul sito del club – comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Salim Fares a favore del Brescia Calcio». Una cessione che arriva dopo il rinnovo fino al 2026 per spalmare l'ingaggio di poco superiore al milione. Visto il forfait di Fares, oggi è stato aggregato un altro esubero come Kamenovic, alla ricerca di una sistemazione tra Turchia, Svizzera e Arabia. Il serbo è stato chiamato da Sarri per sopperire all’assenza del franco-algerino, ma soprattutto a quella di Pellegrini.

Oltre quest’ultimo, nel pomeriggio odierno ancora non si sono visti né Pedro e né Vecino, entrambi non al meglio nell’ultimo periodo. I presenti hanno svolto un ampio lavoro tattico con Guendouzi seguito con la lente di ingrandimento da Sarri e hanno concluso l’allenamento con delle esercitazioni aerobiche.

Il prossimo appuntamento in campo è fissato per domani, giorno di doppia seduta secondo il programma settimanale che terminerà venerdì in mattinata prima del weekend di riposo.