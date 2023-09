Juve-Lazio, Sarri si prepara: assenti Pedro e Vecino. Fares verso il Brescia, Gonzalez rimane

Ripresa confermata nel pomeriggio di oggi a Formello. Dopo la bella vittoria di sabato sera al Maradona, la Lazio si è ritrovata in campo dalle 17 circa oggi pomeriggio per riprendere le operazioni. Sarà una settimana blanda quella che attenderà i biancocelesti rimasti a Formello. Sarri ha previsto un lavoro in graduale aumento di intensità con il picco previsto per giovedì, giorno di doppia seduta. L’ultimo allenamento sarà venerdì mattina, dopodiché la squadra avrà a disposizione il weekend di relax prima di tornare nel centro sportivo per iniziare a preparare tatticamente la sfida contro la Juventus.

Ripresa senza Vecino. Dietrofront Gonzalez: ecco il motivo

Oggi pomeriggio Sarri ha quindi ritrovato i suoi giocatori senza gli 8 impegnati con le rispettive. Oltre questi ultimi però non si sono visti altri tre giocatori. In primis, per il quale continua la gestione alla caviglia sinistra. Poi, che dopo il rinnovo di un anno è in procinto di accordarsi cole infine, finito negli ultimi giorni in un vortice di voci di mercato vista la voglia di cambiare aria per il poco utilizzo. Il resto della squadra, compresi diversi, hanno svolto una seduta tecnico-tattica di ripresa. In gruppo c’era anche, che come anticipato è rimasto nella Capitale per la trattativa avviata col Brescia, ma che ora rischia di restare a causa dell’infortunio al ginocchio che si è procuratocon l’under 19.