Londra, uomo con spada arrestato dopo pugnalate e aggressioni ad agenti di polizia

Nastro della polizia attorno a un furgone in Laing Close, Hainault, est di Londra , in seguito a segnalazioni di pugnalate e aggressioni a agenti di polizia. Un uomo armato di spada è stato arrestato dopo che testimoni hanno riferito di urla e grida seguite alle segnalate pugnalate e aggressioni. Cinque persone sono state portate in ospedale dopo l'incidente avvenuto intorno alle 7 del mattino di martedì, ha dichiarato il Servizio Ambulanze di Londra. Londra, uomo armato di spada aggredisce persone in strada