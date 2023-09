Lazio, il mercato non è finito: Fares e Gonzalez al Brescia. E Basic resta in bilico

La Lazio è pronta a ripartire sul campo senza otto giocatori partiti con le rispettive Nazionali. Sarri fino alla metà della prossima settimana non avrà a disposizione i cinque azzurri Provedel, Casale, Romagnoli, Zaccagni e Immobile oltre a Hysaj, Marusic e Kamada. In teoria sarebbe dovuto partire anche Gonzalez, ma il giovane ha rifiutato la chiamata del Paraguay poiché è in procinto di trovare nuova sistemazione come altri giocatori che stanno trovando poco spazio con Sarri.

Non solo Fares: c'è anche Gonzalez nel mirino del Brescia

Nei prossimi giorni infatti saranno gli esuberi a prendersi la scena, con Lotito e Fabiani che gli cercheranno una sistemazione negli altri campionati. Quelli a un passo dalla partenza sono Fares e appunto Gonzalez. Il terzino franco-algerino ha appena rinnovato il proprio contratto in biancoceleste spalmando i circa 1,2 milioni di ingaggio in più anni e ora, salvo sorprese, è imminente il suo passaggio al Brescia.

A sorpresa però potrebbe non essere l’unico giocatore della Lazio a finire nella rosa delle Rondinelle.

In cerca di sistemazione anche Kamenovic, mentre Basic…

Nonostante l’intenzione di volersi guadagnare più spazio con Sarri giocando da esterno e non da punta centrale, alla fine Gonzalez può partire in questa settimana proprio con destinazione Brescia in prestito. Il club, riammesso in, assieme alsta usufruendo di ulteriori sette giorni bonus per chiudere le trattative ed è pronto al doppio colpo dalla Lazio. Resterebbe poi da piazzare, sul quale si sta lavorando su tre fronti (Svizzera, Turchia e Arabia), mentre la sorpresa dell’ultima ora potrebbe essere. Il croato avrà sempre meno chance con Sarri e per questo è stato tagliato dalla lista Champions. Finora sta continuando a rifiutare ogni destinazione, ma la società proverà a convincerlo ad accettare nuove proposte come quella del