Lazio, tattica difensiva e scarico post Verona per i titolari. Fares si allena in gruppo

Risveglio amaro per la Lazio. I biancocelesti confermano il momento di appannamento ed escono con un solo punto dal Bentegodi contro il Verona terzultimo. Ancora una volta il club capitolino si è fatto recuperare arrivando a 17 punti persi da situazione di vantaggio. Un atteggiamento difficile da modificare secondo Sarri: «Si parla di risvolti mentali che coinvolgono 25 teste, quindi penso che sarebbe un’impresa ardua anche per lo psicologo più affermato d’Europa. Stiamo cercando di prenderne atto, il che sarebbe già un qualcosa di importante».

Lazio, scarico per i titolari a Formello

Il tecnico ha ammesso ancora una volta il limite della sua squadra, ma per lavorarci dovrà attendere due giorni. Stamattina infatti l’appuntamento è stato fissato poco dopo le 11 a Formello, ma sul campo si sono visti solo coloro che sono subentrati o non hanno giocato contro il Verona. Riscaldamento tecnico, poi gruppo diviso per reparti. Difensori con Sarri per la tattica, centrocampisti e attaccanti invece con Martusciello per dei cross con tiri in porta. La seduta è poi terminata con una partita a campo ridotto. Per tutti i titolari al Bentegodi (tranne Provedel) invece l’allenamento ha previsto un lavoro di scarico nelle strutture interne di Formello. L’unico indisponibile al momento è Radu, mentre l’appuntamento per l'intera squadra in campo è per giovedì pomeriggio, visto che domani Sarri ha concesso un giorno di riposo.

Fares bloccato ancora nel centro sportivo biancoceleste

La vera notizia dalla seduta mattutina è stata ancora una volta la presenza diin gruppo. Intera seduta col resto dei compagni per il terzino franco-algerino che non ha ancora notizie dal mercato. Il suo entourage aveva promesso alla Lazio di riuscire a piazzarlo, ma dall’non è ancora arrivato il rilancio. Ci sarà tempo fino a domani e per questo le prossime ore saranno determinanti per il futuro dell’ex Spal. La Lazio punta a cederlo in prestito per risparmiare almeno la metà dell’ingaggio (intorno ai 600mila euro) e rientrare dall’investimento per, che intanto procede col suo inserimento in gruppo. Il tempo però stringe.