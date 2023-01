Lazio, Fares è tornato e ora va piazzato. Primo passo per sbloccare un mercato con due richieste per Sarri

Prima mercato bloccato, poi qualche spiraglio, ma nel frattempo alla Lazio non si muove nulla. A ridosso di Natale la telefonata di Lotito a Sarri sembrava aver spento ogni tipo di speranza per eventuali entrate a gennaio. Poi il cambio di rotta con la voglia di apportare quelle modifiche richieste a più riprese dall'allenatore che alla fine ha convinto il patron, ma prima di sbloccare il tutto con un’eventuale iniezione di liquidità sarà opportuno cedere.

Lazio, la priorità restano comunque le uscite

Il primo a lasciare Formello è stato Kamenovic. Il serbo è passato ufficialmente in prestito allo Sparta Praga ed è convinto di rilanciarsi: «Sono venuto con l'obiettivo di giocare più partite possibili». Ci spera senza dubbio la Lazio in un riscatto di 2,5 milioni già fissato, col difensore che freme per l’esordio a fine mese con la nuova maglia. Piazzato anche Andrea Marino a titolo temporaneo alla Fidelis Andria, ora mancherebbe solo Fares per completare l'opera. L’esterno è finalmente tornato a disposizione e nelle prossime settimane è previsto di nuovo tra i convocati, ma mancano interessamenti per lui visto che tra Salernitana, Bologna ed Hellas Verona sono arrivate solo smentite.

In entrata: da Pellegrini a Bonazzoli, Lotito fa sul serio

Con la sua partenza in prestito, la Lazio risparmierebbe una cifra attorno al milione di euro che permetterebbe di pagare la metà dell’ingaggio di Luca Pellegrini, il terzino sinistro di piede mancino che alla fine Sarri ha accettato, anche se non il preferito. Meglio accontentarsi per sanare una mancanza che comincia a farsi pesante per il tecnico su quella fascia. Ci sarebbe poi il vice Immobile, ma tutte le piste restano in stand-by. La Salernitana per ora ha bloccato Bonazzoli, mentre il Torino sta ragionando su Sanabria. L’ex giallorosso potrebbe partire solamente in caso di arrivo di Shomurodov ai granata.