Lazio, Fares verso la Turchia sblocca Pellegrini: ora il terzino è davvero vicino

Ultime ore mercato con diverse sorprese dietro l’angolo, anche in casa Lazio. La società aveva spento ogni speranza nei giorni scorsi. Prima Lotito: «Siamo forti, siamo a posto così». Poi Tare: «Nel mercato mai dire mai, ma per ora non c’è nessuna trattativa in corso». E infine Sarri: «Deve essere un completamento, non altro. Non mi aspetto nulla». Non proprio il modo migliore per approcciarsi alla deadline di questa finestra invernale, ma proprio a un passo dal traguardo potrebbero esserci novità.

Lazio, Fares verso l'Alanyaspor

L’unica certezza è sempre stata la necessità di piazzare anche Fares in uscita prima di potersi muovere in entrata. La richiesta principale di Sarri dopo i continui ko di Immobile era diventata un’altra punta, ma le infinite strade del mercato potrebbero portare al terzino mancino, altro rinforzo chiesto a gran voce. Dopo i dubbi sul pagamento dello stipendio, alla fine Fares sembra essere molto vicino all’Alanyaspor, club turco allenato dall’italiano Francesco Farioli. Le due società sembrano infatti vicine al punto d’incontro per retribuire quanto spetta al calciatore fino al termine della stagione.

Pellegrini ora si avvicina, mentre Bonazzoli...

Una trattativa, quella per la cessione del franco-algerino, portata avanti dall’entourage Raiola, guarda caso lo stesso di Luca Pellegrini. Una coincidenza che di conseguenza orienterà il termine del mercato biancoceleste. Nonostante la priorità per l’attaccante, Bonazzoli su tutti (ora la Salernitana è disposta a cederlo) alla fine gli incastri di mercato dovrebbero portare come detto il terzino a Sarri. Pellegrini da tempo sta spingendo per tornare nella Capitale, stavolta nella squadra per la quale si è dichiarato tifoso, e la Juventus sarebbe disposta ad accettare un prestito prolungato (una stagione e mezzo). L'ex giallorosso, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, in questo mese è stato l'unico profilo che la Lazio ha trattato sul serio. Ora più che mai il suo passaggio in biancoceleste può diventare realtà.