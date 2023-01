Lazio ancora senza Gila e con Casale e Fares a mezzo servizio. Subito sold out il settore ospiti col Sassuolo

All’indomani delle 24 ore di riposo concesse da Sarri, la Lazio oggi è tornata in campo a Formello con una doppia seduta. Il Comandante ha ritrovato la sua squadra dopo le belle parole durante la festa per il 123esimo anniversario: «Questo è un gruppo che ha generosità, si allena bene, ti dà soddisfazione. Poi abbiamo il problema del compimento, dell’uscire dalle partite in maniera tale che risultato corrisponda a quanto fatto sul campo. In questo momento è un nostro grande limite e se ce la facciamo a superarlo, contenendo i blackout, possiamo dire la nostra con tutti».

Gila assente, Casale e Fares a metà

Bastone e carota, questo il modus operandi del Comandante che stamattina a Formello come al solito ha diviso la squadra per reparti. Lui si è presto la difesa, mentre il fido vice Martusciello i centrocampisti e gli attaccanti. Tutta tattica da riproporre poi nel pomeriggio con delle partite con due 4-3-3 contrapposti anticipate da alcune esercitazioni basate sulla forza esplosiva. Ancora una volta Gila ha saltato entrambi gli allenamenti. Lo spagnolo è alle prese con un fastidio al piede destro dall’inizio dell’anno, continua ad allenarsi in palestra e nei prossimi giorni verrà valutato per capire le tempistiche di rientro in ottica Sassuolo. Niente seduta nel pomeriggio invece per Casale e Fares. Aggregato dalla Primavera il capitano, Ruggeri. Domani la Lazio tornerà in campo nel pomeriggio.

Altro settore ospiti sold out

Nel frattempo i tifosi biancocelesti hanno risposto ancora una volta presente per il prossimo impegno ufficiale. Dopo l'assenza della frangia più calda dei sostenitori contro l'Empoli per decisione del Giudice Sportivo, domenica al Mapei Stadium sembrerà quasi di stare all'Olimpico. Nella giornata di ieri sono infatti stati polverizzati tutti e 4mila i tagliandi messi a disposizione dei tifosi biancocelesti e a confermarlo è stata la Lazio stessa con un comunicato ufficiale: «La S.S. Lazio comunica che è esaurito il settore ospiti di 4.000 posti per la prossima gara Sassuolo-Lazio del 15 gennaio. In alternativa, è possibile acquistare i tagliandi della Tribuna Laterale Est - Lato Nord».