Lazio, dopo Pellegrini ora tocca al play: Ricci in stand-by, si fa sul serio per Rovella e Wieffer

Mentre a Formello la Lazio svolge una doppia seduta, sul mercato è in chiusura il quarto colpo di questa estate. Si tratta di un lieto ritorno, visto che la fumata bianca per Luca Pellegrini è davvero a un passo. Il terzino era da tempo una delle prime scelte di Sarri anche perché già reduce da alcuni mesi agli ordini del tecnico. Sicuramente un vantaggio considerando quanto tempo impiega l’allenatore a far inserire nuovi difensori nei suoi schemi difensivi. Per questo motivo il Comandante avrebbe accettato fin da subito un suo ritorno che adesso è dietro l’angolo.

Lazio, torna Luca Pellegrini: attesa oggi la fumata bianca

La Lazio ha bloccato da tempo il ritorno di Luca, anche perché sarebbe stata l’operazione più conveniente. Qualche rischio c'è stato visti gli interessamenti di Nizza e Milan, ma il giocatore ha sempre preferito tornare nella Capitale. Il club biancoceleste dovrebbe riuscire a convincere la Juve con un prestito biennale con obbligo di riscatto. Giuntoli chiede 7-8 milioni, ma si potrebbe trovare la quadra anche a meno.

Dopo l’incontro di ieri tra l’entourage del calciatore e la Lazio, oggi toccherà ai bianconeri, poi sarà atteso il via libera per il ritorno di Pellegrini nella sua squadra del cuore, stavolta in maniera definitiva.

Ora si passa al regista: Rovella e Wieffer più di Ricci

Con la Juventus non si parlerà solamente del terzino sinistro però. Visti i continui rilanci delper, la Lazio tornerà a chiedere informazioni per, un altro giovane che piace tanto a Sarri davanti alla difesa. I bianconeri a inizio estate lo valutavano attorno ai 20 milioni, ma non era tra i partenti mentre ora le cose potrebbero cambiare.ci proverà comunque a informarsi, ma nel frattempo tiene d’occhio anche Matsdel. Il play olandese sarebbe un’opzione con costi leggermente inferiori visto che intorno ai 15 milioni può partire e ha caratteristiche che interessano a Sarri. In attesa dell’ufficialità per il terzino, già si fa sul serio per il regista.