Klaassen, età, ruolo, squadre e vita privata di Davy. Chi è il nuovo giocatore acquistato dall'Inter e perché Inzaghi lo ha voluto

Arriva alla corte nerazzurra un nuovo centrocampista: il suo nome è Davy Klaassen, ex obiettivo del Napoli nelle passate sessioni di calciomercato. Il giocatore arriverà dall'Ajax, che lascia dopo 321 presenze e 93 goal.

Classe 1993, per lui un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo anno. L'olandese aveva il contratto in scadenza con l'Ajax a giugno 2024. È già arrivato a Milano e sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Klaassen, che giovedì sera ha giocato la sua ultima partita con l'Ajax, lascerà Amsterdam dopo tre anni dal suo ritorno, avvenuto nel 2020.

Altezza e età

Davy Klaassen è nato il 21 febbraio 1993. Secondo la data, la sua età attuale è di 30 anni a partire dal 2022 e il suo luogo di nascita è Hilversum, Paesi Bassi. La sua altezza è di 179 cm.



La sua carriera si è svolta principalmente nella suadra di Amasterdam, l'Ajax, ma il suo amore è per l' «Orange» è enorme. Il centrocampista è cresciuto nella nazionale olandese: U-16, U-17, U-19 e Under-21. Il 5 marzo 2014 ha debuttato nella nazionale olandese.



Quel vizietto del goal

Giocatore dalle spiccate doti offensive, Klaassen giocherà a centrocampo con un raggio di azione concentrato soprattutto negli ultimi trenta metri del campo. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma considerando come Simone Inzaghi intenda il ruolo di centrale nel centrocampo a cinque, non è difficile ipotizzare che Klaassen possa essere l'alter-ego perfetto di Calhanoglu. L'olandese ha anche il «vizio» del goal: in carriera Klaassen ha segnato 120 i goal messi a referto nelle 468 partite disputate con le maglie di Everton, Werder Brema e, ovviamente, Ajax.

L'amore per l'Ajax e le esperienze europee

Klaassen e l'Ajax, un amore saldo ma che ha vissuto anche i suoi momenti no. Basti pensare che l'olandese ha giocato 321 partite con l'Ajax: è al quindicesimo posto della classifica all-time di presenze con i biancorossi. Con l'Ajax il giocatore ha vinto cinque volte l'Eredivisie, aggiungendo alla propria bacheca anche una Coppa d'Olanda e una Supercoppa. Nel 2016 è stato il giocatore dell'anno nel campionato oranje.

Il centrocampista nativo di Hilversum si è formato proprio nel settore giovanile dell'Ajax, esordendo in prima squadra nel 2011.Klaassen ha giocato ad Amsterdam fino al 2017, quando l'Everton lo prelevò a titolo definitivo. L'esperienza in Inghilterra durò solo una stagione, con il giocatore che poi passò al Werder Brema per due anni, prima di tornare alla casa madre nel 2020.

La vita privata

La prima ragazza di Klaassen è stata Laura Benschop, poi si èfidanzato con Amber Moolenbeek.

Non è sposato.