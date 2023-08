Roma, ecco l'annuncio di Lukaku: «Colpito dall'ambizione della proprietà. Emozionante l'accoglienza dei tifosi»

La Roma ha annunciato l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024: «L’accoglienza che questo Club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra. Ho respirato l’atmosfera dello Stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte», sono state le prime parole di Lukaku da giocatore giallorosso.

ECCOLO! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺🇧🇪#ASRoma pic.twitter.com/wnOv8xGg7u — AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2023

Lukaku: «Non vedo l'ora di giocare»

Il calciatore arrivata in prestito secco a 7 milioni e ne guadagnerà altri 7 di ingaggio: «Ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione.

Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo». Centravanti di fama mondiale, Lukaku vanta 280 gol in 589 partite, oltre a 93 assist. Vestirà la maglia numero 90. Arriva alla Roma dopo avere vinto un campionato belga con l'Anderlecht, una FA Cup e un Mondiale per Club con il Chelsea, uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con l'Inter.

«Sapere che Lukaku abbia scelto la Roma non può che rappresentare un motivo di grande soddisfazione per tutti noi: con il suo arrivo acquisiamo ulteriore esperienza, professionalità e desiderio di vincere», ha detto il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto. «Tutte le nostre scelte sono sempre indirizzate ad alzare il livello di competitività della Roma e la loro bontà la misuriamo costantemente sul campo: ma vedere i tifosi accogliere Romelu con quell’entusiasmo ci rende davvero orgogliosi».