Roma, è il Lukaku day: alle 17 a Ciampino. In migliaia in aeroporto, a Monti spunta un murale

Comincia oggi il “Lukaku day”, il giorno in cui l’attaccante belga sbarcherà all’aeroporto di Ciampino alle ore 17 e sarà accolto da migliaia di tifosi in festa. Il jet privato sarà pilotato direttamente dal presidente Dan Friedkin, è stato lui a imprimere un’accelerata alla trattativa volando a Londra ieri a trattare con il presidente del Chelsea e strappando un prestito a 5 milioni più 3 di bonus (al giocatore andranno 7,2 milioni di stipendio). Un acquisto fortemente voluto dalla proprietà statunitense per ritrovare la qualificazione Champions.