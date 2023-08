Lazio, Mandas sbarcato a Fiumicino: il giovane portiere dell'Ofi Creta è pronto a firmare con i biancocelesti

Mentre tutti aspettano il colpo di lusso Guendouzi, nella Capitale arriva un colpo in prospettiva da parte della Lazio. I biancocelesti infatti si sono assicurati il promettente portiere dell'Ofi Creta, Christos Mandas. Il classe 2001 greco, reduce da ben 26 presenze nella massima serie ellenica, è pronto al salto di qualità e la società sta valutando se lasciarlo un anno in prestito.

Calciomercato ultime notizie oggi: Inter, fatta per Pavard: stasera in città. Duvan Zapata al Torino

La trattativa lampo, emersa nella serata di ieri, si chiuderà quindi oggi con la firma su un contratto con la Lazio per il talentuoso portiere strappato in extremis alla concorrenza di diversi club anche italiani, su tutti il Napoli. Ad attenderlo allo sbarco c’erano i due agenti, uno dei quali Diego Tavano, il direttore generale dell’Ofi Creta e il padre, che nel pomeriggio hanno discusso gli ultimi dettagli del contratto che legherà il giovane per cinque anni alla Lazio.