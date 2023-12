Monza-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla e orari

Domani anticipo di Serie A ricco in vista delle vacanze natalizie. Alcuni tifosi arriveranno al cenone del 25 tristi, altri con il morale alle stelle grazie alla propria squadra che è riuscita a vincere o perdere proprio in questa penultima giornata del 2023. Domani va in scena Monza-Fiorentina con la Viola che si gode i tre punti conquistati contro l'Hellas Verona grazie a Beltran che ha siglato il vantaggio. I biancorossi, invece, hanno perso domenica 3-0 contro il Milan subendo la quinta sconfitta fino ad ora.

