Martedì 28 Maggio 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 08:47

Piange la ruota di Trigoria. Il terno 3, 6 e 63 è di quelli da incubo. Per la terza stagione consecutiva la Roma termina al sesto posto in campionato a quota 63 (ce n’è anche una quarta a 62). Non è un record (anche Palermo, Genoa, Lazio, Catania, Verona, Bologna, Sampdoria e Piacenza in passato lo fecero) ma è un unicum se si considera che nessuno c'era mai riuscito ottenendo sempre le stesse vittorie (18), pareggi (9) e sconfitte (11). Per l'ennesima volta, la Champions può attendere. E stavolta fa più male delle precedenti. Perché i posti per accedervi erano 5 e il nuovo format (36 partecipanti divise in 4 fasce da 9), sommato ai recenti risultati nelle coppe, avrebbe regalato ai giallorossi un assegno di 50 milioni che inevitabilmente ora peserà sul budget a disposizione di De Rossi e Ghisolfi nella ricostruzione che li attende.

Rivoluzione, ricostruzione o rifondazione, la sostanza non cambia. La Roma va cambiata, non rinfrescata, operando delle scelte radicali. Perché fossilizzarsi sulle seconde linee non porta lontano. In giro per l'Europa o nel mondo si troverà sicuramente meglio di Kristensen, Llorente, Aouar o Belotti ma il discorso va esteso alla spina dorsale storica di questa squadra, ai senatori, che hanno dimostrato di non riuscire ad andare oltre una determinata soglia. Coraggio nelle decisioni e chiarezza nello spiegarle, debbono essere le linee guida della Roma che verrà. La pensa così anche De Rossi, omaggiato ieri con il premio Ussi: «È il momento di fare non di dire, per questo dovremo essere bravi anche dal punto di vista della comunicazione». Il riferimento è a Dybala ma il messaggio appare chiaro: non può continuare ad essere lui, come già accaduto con Mourinho, l'unico esponente del club a parlare.

VIA DA SEGUIRE

Chiarezza e coraggio, si diceva. A partire dai big. Lukaku ha già salutato, quella di Paulo è una questione che va risolta il prima possibile: «Nel calcio si fanno dei progetti che vengono scombussolati dalle decisioni del calciatore o del procuratore. Dire oggi questo rimane è un boomerang». Parole, quelle di DDR riferite proprio alla Joya, condivisibili ma che rimandano la palla nella metà campo dell'argentino. Della serie: cosa vuoi fare? Poi, non secondaria, ci sarà la questione legata al centravanti. L'impressione è che Abraham abbia perso posizioni nell'appeal di chi alberga a Trigoria. Oggi Tammy a bilancio figura a 16 milioni: tutto quello che viene in più è plusvalenza. Perché se è vero che in questa sessione la morsa del FPF si allenterà (non dovrà esser rispettato il transfer balance e l'obbligo di plusvalenza potrebbe aggirarsi intorno alla quindicina di milioni) la linea di spending review dettata dai Friedkin e portata avanti con convinzione dalla Ceo Souloukou non cambierà. Bocciati gli esterni, ne serviranno due a destra (Bellanova e Di Lorenzo i preferiti, ma occhio a Diakhité del Lille) e uno a sinistra (dando per scontato il riscatto di Angeliño e la mancata permanenza di Spinazzola che si libera il 30 giugno) dove qualche discorso con il Sassuolo per Doig è già stato avviato. Le riflessioni scivoleranno poi sul centrocampo: una mezzala box to box, visto il fallimento di Sanches, è necessaria. Piace Folorunsho (di proprietà del Napoli), Ghisolfi ha un debole per Fofana, finito in prestito all'Al-Ettifaq ma non basta. Perché la domanda delle 100 pistole vien da sé: si ripartirà da Cristante, Paredes e Pellegrini? Il sondaggio per Kamada (allettato se la Roma fosse andata in Champions) lascia intendere che qualcosa potrebbe cambiare anche lì. E poi le ali: servono elementi che saltino l'uomo, che regalino la superiorità numerica. Per ora nel mirino sono finiti Boga (Nizza) e Zhegrova (Lilla) ma la lista è ampia. «Quello che mi piace è che ho le stesse idee della società. Ci siamo confrontati su quello che dovremmo fare, con il ds abbiamo le stesse idee. Non tutte sono facile da portare a termine, ma abbiamo piani a-b-c-d». Ecco, tutto (o quasi) si giocherà proprio qui: dopo quattro sesti posti consecutivi, più piani A arriveranno, più possibilità ci saranno di guardare con ottimismo al futuro.