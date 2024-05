Spagna, assicurazione obbligatoria e targa per i monopattini

Il Consiglio dei Ministri in Spagna ha approvato un progetto di legge per obbligare i monopattini elettrici a disporre di un'assicurazione di responsabilità civile, vista la crescente diffusione di questi veicoli e il numero di incidenti che si verificano. Secondo gli ultimi dati disponibili della DGT, nel 2022 ci sono stati due decessi per investimenti causati da monopattini e 29 feriti di varia gravità. Il costo delle indennità per questi incidenti è molto elevato e supera di gran lunga le capacità economiche di un singolo individuo. Una volta approvata dal Congresso, riporta "La Avanguardia", la norma stabilirà una data per creare un registro dei monopattini elettrici. «Ci deve essere una sorta di targa per questi veicoli, per renderne possibile l'assicurazione» hanno dichiarato i dirigenti del Ministero dell'Economia. L'obiettivo è che la norma entri in vigore il 2 gennaio 2026 e non riguarderà solo i monopattini elettrici, ma anche veicoli industriali, da costruzione o agricoli.