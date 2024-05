Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

La rottura tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo è diventata ufficiale. A certificarla il suo agente Mario Giuffredi che ha reso pubblico un problema che era ormai noto da più di un mese. Adesso il capitano azzurro è sul mercato e vorrebbe trovare squadra entro l’inizio delle preparazioni atletiche dei club: «Ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta», ha detto l’agente intervistato a Tv Play. E chissà che questa offerta non possa presentarla proprio la Roma che è in netta difficoltà sulla fascia destra. Kristensen tornerà al Leeds e non verrà riscattato, Karsdorp è sul mercato e Celik non è una priorità per De Rossi. Daniele, infatti, appena venuto a conoscenza della rottura tra Giovanni e il Napoli, lo ha chiamato con discrezione per capire se ci fosse apertura a un possibile trasferimento nella Capitale. L’esterno non si è detto contrario, il vero problema però è l’offerta economica da presentare a De Laurentiis che vorrebbe incassare almeno 20 milioni dalla sua cessione. Non solo, Di Lorenzo aveva firmato con il Napoli un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2028 con opzione di prolungamento al 2029. Questo perché la sua intenzione era di chiudere la carriera da capitano nella squadra in cui si è trasferito cinque anni fa. I rapporti, però, in questa stagione si sono logorati fino ad arrivare a rottura: «Preso atto del pensiero del presidente, Di Lorenzo ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società. Non avremmo mai pensato di lasciare Napoli: abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Noi la scelta l’abbiamo fatta dopo quello che ci è stato comunicato. È corretto chiudere un capitolo», ha spiegato Giuffredi.

ALTERNATIVA

Di Lorenzo, però, non piace solo alla Roma, ma anche a squadre che hanno un potenza economica superiore ai giallorossi come Inter, Juventus e Atletico Madrid. Club che possono sostenere i costi di un’acquisizione come quella dell’esterno senza rischiare di bruciare parte del budget di mercato. Ecco perché il nuovo ds Ghisolfi sta cercando un’alternativa che il tecnico ha indicato in Raul Bellanova, esterno destro del Torino classe 2000. Ad oggi è quotato circa 20 milioni, ma con la convocazione di Spalletti e l’Europeo, il suo cartellino potrebbe impennarsi. Per questo motivo a Trigoria si monitora con interesse anche il profilo di Diakhité del Lilla. È un po’ il discorso fatto ieri da Daniele tra i piani A-B-C e D. Toccherà ai Friedkin l’ultima parola.