Sinner, quando gioca e dove vederlo in tv e streaming: contro Eubanks l'esordio al Roland Garros

Sta per arrivare il momento di rivedere in campo Jannik Sinner che lunedì esordirà nel primo turno del Roland-Garros contro l'americano Christopher Eubanks. Per l'altoatesino è ufficialmente partita la caccia al primo posto nel ranking Atp, attualmente occupato da Novak Djokovic.

Il serbo non è al meglio della condizione, come ha anche sottolineato lo stesso Nole dopo la semifinale persa a Ginevra. Non lo è neppure Jannik che però ha rassicurato sulle condizioni della sua anca dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare gli Internazionali d'Italia a Roma. Sinner ha voglia di partire forte a Parigi per provare a diventare numero 1 al mondo.