Domande ATA 2024: al via domani. Tutti i requisiti per i profili richiesti per lavorare nella scuola

Concorso ATA: oggi i sindacati della scuola andranno al Ministero per la presentazione della piattaforma attraverso la quale si potranno inviare le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia. Le domande si potranno inoltrare da domani martedì 28 maggio e fino al 28 giugno. Cos'è il personale ATA? È il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali. Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche. Rappresenta, quindi, il primo passo per lavorare nelle scuole. Ecco perché domani moltissime persone saranno davanti al pc per presentare domanda.

Ricapitoliamo qui i requisiti per partecipare e i documenti da presentare per ciascun profilo.