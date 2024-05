NBA playoff, finali di Conference: Indiana-Boston e Dallas-Minnesota, orario e dove vedere gara 3 in tv e streaming

Proseguono le entusiasmanti finali di Conference di NBA. A Est gli Indiana Pacers questa volta giocano in casa e ospitano i Boston Celtics per gara 3, dovendo recuperare uno svantaggio di 2-0 nella serie. A Ovest, invece, tornano a casa i Dallas Mavericks che hanno vinto le prime due gare in trasferta contro i Minnesota Timberwolves e adesso avranno a disposizione anche il fattore campo.