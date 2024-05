Euro2024, quando gioca l'Italia? Calendario e girone degli azzurri di Spalletti

Terminati i campionati, è tempo di proiettarsi a Euro2024. L'Europeo inizierà in Germania il 14 giugno e naturalmente l'attenzione di tutti gli italiani è verso la Nazionale di Luciano Spalletti. L'Italia arriva da campione d'Europa in carica e proverà a difendere il titolo conquistato nel 2021 con Roberto Mancini. Il Ct ha diramato la lista dei 30 pre-convocati che diventeranno 26 prima della spedizione in Germania. Gli azzurri scenderanno in campo giorno 15 per l'esordio e l'attesa è già palpabile.